Альфа-Форекс дарит 30% на депозит всем трейдерам

С 25 декабря 2013 года по 25 января 2014 года компания Альфа-Форекс проводит акцию «+30 зимой», в рамках которой любой трейдер может получить 30% бонус от суммы первого пополнения торгового счета.

Стать участниками акции может любой трейдер, открывший торговый счет в Альфа-Форекс. При этом бонус трейдеру будет начислен только один раз на один торговый счет. Валюта бонуса зависит от валюты открываемого торгового счета. Участники акции могут выводить полученную прибыль без ограничений после достижения определенного уровня торгового оборота, вне зависимости от размера бонусных средств на счете.

Акция «+30 зимой» распространяется только на счета, открытые в торговой платформе MetaTrader5.

Компания Альфа-Форекс, являющаяся одним из лидеров российского валютного рынка, предлагает самые выгодные условия для интернет-трейдинга на рынке Форекс. Как считают эксперты, в настоящей экономической ситуации именно рынки с высокой волатильностью позволяют частным инвесторам оперировать своими активами с максимальной прибылью. Взаимодействие с Альфа-Форекс гарантируют надежное и продуктивное сотрудничество: брокер получает доход только в том случае, если его получает клиент.

Подробнее об акции на сайте www.alfa-forex.ru.