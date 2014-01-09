Обзор по рынку и прогноз на 09.01.2014

На волне позитивных изменений на рынке труда США, доллар достиг четырехмесячных максимумов. Одновременно с этим йена продолжает падать, достигнув в ходе торгов 105,00 против американца. Хотя сегодня и состоится заседание ЕЦБ, скорее всего, ожидать сенсационных заявлений от регулятора все же не стоит. Австралийский доллар может поставить рекорды падения.



Основная валютная пара дорожает, достигнув 1,3590. В ходе торговой сессии EURUSD протестировала отметку 1,3600. На наш взгляд, рост пары продолжится. В течение ближайших дней инвесторы будут наблюдать за статистикой по рынку труда США. Безработица останется на предыдущем уровне в 7%, хотя ожидается снижение первичных обращений за пособием по безработице.



ЕЦБ, скорее всего, оставит ставку рефинансирования на предыдущем уровне 0,25%. Таким образом, основная валютная пара может сегодня вырасти до 1,3620.



Пара AUDUSD снижается на 0,4% до 0,8880. В целях оживления экономического роста инвесторы ожидают снижения ставок рефинансирования. В настоящий момент мы предполагаем, что пара может снизиться до 0,8850.