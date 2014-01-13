Обзор по рынку и прогноз на 13.01.2014

Начало торговой недели сопровождается незначительным отступлением доллара США против остальных мировых валют и значительным ростом курса японской йены. Основная валютная пара не смогла удержать лидерство, а пятничные новости по рынку руда США подкосили доллар. Австралийский доллар значительно вырос против «американца» после солидного падения в прошлом году.

Японская валюта устремилась к трехнедельным максимумам. Не смотря на то, что сегодня в Японии выходной, инвесторы подстраховались и активно скупали йену. Из-за сокращения объемов выкупа гособлигаций со стороны ФРС, доходность японского долга выросла, и это привело к возрастанию спроса на японскую валюту. Пара USDJPY рухнула на 0,6% до 103,4. Йена перекуплена, и мы не исключаем отскок пары с целью 104,2 среднесрочно.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3670. Хотя в пятницу были опубликованы данные о снижении безработицы до 6,7% в декабре, к разочарованию рынка, экономика США не смогла создать столько рабочих мест, сколько прогнозировалось ранее.

EURUSD может подняться до 1,3710 до конца недели. На фоне ожиданий позитивной отчетности финансового сектора, которая будет представлена на этой неделе, вполне возможно падение спроса на защитные долларовые инструменты.