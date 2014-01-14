Обзор по рынку и прогноз на 14.01.2014

Движение доллара по отношению к основным оппонентам можно смело назвать разнонаправленным. Котировки пары евро/доллар удерживаются в пределах неширокого диапазона. В ответ на собственную статистику европейская валюта все же попыталась укрепиться. Исходя из опубликованных данных, объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,8% в месячном и на 3,0% в годовом соотношении. Показатель продемонстрировал максимальное значение более чем за 3 года. Однако даже такие данные о восстановлении экономики не спровоцировали более активную динамику. Причина кроется в том, что рынки ждут отчета из потребительского сектора США. Позднее ожидаются данные по розничным продажам. И, если цифры разочаруют, то доллар может испытать на себе вполне ощутимое давление.

Фунт немного укрепился по отношению к доллару и на данный момент не собирается отступать от намеченного курса. Котировки находятся в районе достигнутого ранее максимума (1,6430). Поддержку британской валюте оказал отчет по индексу потребительских цен. В первый раз более чем за 4 года CPI снизился до целевого уровня, который установил Банк Англии. Рост цен составил всего 2%. И такие цифры могут позволить регулятору еще некоторое время сохранять ставку на уровне 0,5%, что может в отдаленной перспективе оказаться не на руку фунту. Если статистика из США окажется не на высоте, то сегодня в течение дня пара может удержать позитивный настрой.



Потери иены к доллару объясняются результатами опубликованных отчетов. Разочаровали данные по торговому балансу за ноябрь, дефицит которого увеличился до 592,8 млрд. иен. Также продолжается рост спроса на иностранные облигации (объем покупок составил 1,48 трлн. иен). До выздоровления японской экономики еще далеко. ФРС уже перешел к сокращению программы количественного смягчения, на фоне этого ожидается сдержанная реакция пары.