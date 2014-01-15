Обзор по рынку и прогноз на 15.01.2014

Сегодня доллар значительно прибавляет в цене против основных мировых валют. Волна оптимизма захлестнула мировые фондовые площадки. Накануне S&P 500 (индекс широкого рынка) показал лучшие результаты за 2014 год, азиатские индексы сегодня в значительном плюсе, - японский Nikkei 225 вырос на 2,5% по итогам сессии. Йена солидно отступает против доллара на волне роста спроса на риск. Австралийский и новозеландский доллар среди лидеров падения мировых валют. Всемирный банк повысил свой прогноз по росту мирового ВВП. Инвесторы за океаном ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС США.



Пара USDJPY растет на 0,17%. Давление на курс японской йены оказывает скупка инвесторами рискованных активов. Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 3,2% в текущем году против 2,4% в прошлом. Готовность к риску приводит к тому, что инвесторы выводят средства из «защитной» йены. Йена сегодня снизилась до 104,4 против доллара. Мы ожидаем дальнейший рост пары до 106,2 по итогам первого квартала.



Основная валютная пара отступила на 0,3% до 1,3630. Австралийский доллар рухнул на 0,5% до 0,8910.