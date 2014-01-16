Обзор по рынку и прогноз на 16.01.2014

Сегодня на торгах в Азии доллар дорожает на волне оптимизма в отношении устойчивости восстановления американской экономики. Все находятся в ожидании новых данных по американскому рынку труда. Между тем, произошел обвал курса австралийской валюты до трехлетних минимумов из-за данных по безработице.



Пара USDJPY восстанавливает свои позиции. Банк Японии намерен продолжать сверхмягкую монетарную политику, чтобы вывести страну из дефляционной спирали, но, с другой стороны, усиленный аппетит к риску будет ослаблять рост на «защитную» йену. Сегодня пара растет на 0,1% до 104,7, и пока еще рост себя не исчерпал. Однако сдерживающим фактором стало ухудшение настроений на японских фондовых площадках. И все же, мы считаем, что до конца недели возможно увеличение до 105,30.



Можно наблюдать резкое падение AUD до трехлетних минимумов против американца. По итогам декабря австралийская экономика потеряла 22600 рабочих мест. В итоге рынок ожидает со стороны Резервного банка Австралии снижения ставки рефинансирования. Сегодня уровень ставки составляет 2,5%. За год AUDUSD подешевела более чем на 14%. Сегодня пара корректируется до 0,8810, потеряв при этом более 1%. На текущих уровнях пара нашла поддержку, поэтому отскок к отметке 0,8870 не исключается.