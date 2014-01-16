Настроения по рублю ухудшаются

Начало года оправдывает наши ожидания. Сейчас рубль торгуется в районе 33,5 руб за доллар, и консенсус рынка на конец 2014 года приближается к нашим 35 руб. за доллар. Мы ожидаем относительно стабильного рубля в первом полугодии, однако риск резкого ослабления рубля во втором полугодии остается значительным.

Начало сворачивания QE не дало евро укрепиться до $1,4. Декабрьское решение ФРС о сокращении QE на $10 млрд в месяц прервало укрепление евро, и пара вернулась в диапазон $1,36-1,37, не достигнув нашей цели 1,4. Между тем, слабые данные по рынку труда в США за декабрь указывают на то, что планы ФРС по быстрому сворачиванию QE могут быть скорректированы. Очередное заседание, назначенное на 28-29 января, должно дать рынку больше ясности относительно дальнейших действий монетарных властей.

Цены на нефть торгуются на уровне $106/барр. Отказ США от новых санкций против Ирана, снижение напряженности на Ближнем Востоке и перспектива укрепления доллара давят на нефть. Кроме того, последние данные по импорту нефти в Китай минимальны за последние несколько лет. В результате, цены на нефть торгуются сейчас на уровне $106/барр.

С начала года ЦБ сдвинул коридор корзины уже 4 раза. Начав год выше отметки 33,0, пара доллар/рубль приблизилась к уровню 33,5, а бивалютная корзина торгуется вблизи отметки 38,9. За несколько торговых сессий нового года, ЦБ уже 4 раза сдвинул широкий коридор бивалютной корзины вверх на 5 копеек, благодаря чему, и сейчас его значение составляет 33,25-40,25. Ближайшим техническим уровнем сопротивления по корзине выступает отметка 39,25, выше которого интервенции ЦБ возрастут с текущих $200 млн, до $400 млн в день.

Отказ от целевых интервенций ЦБ означает большую гибкость рубля. В начале года ЦБ изменил систему интервенций. Зона невмешательства ЦБ в торги осталась прежней, однако теперь все интервенции при выходе курса за пределы интервала 1,5 руб вокруг середины коридора, будут считаться нецелевыми, т.е. приводить к сдвигу коридора. Ранее интервенции в пределах $60 млн в день считались «целевыми» и не приводили к сдвигу коридора. Это означает, что при текущих интервенциях $200 млн в день ЦБ будет сдвигать коридор раз в 2 дня, а не в 3, как раньше. В прошлом году из $27 млрд, проданных ЦБ на валютном рынке, $16 млрд пришлось на целевые интервенции. В итоге, решение ЦБ является важным шагом к большей подвижности курса рубля.

Ожидания на конец 2014 г. ухудшаются, но торговый баланс пока дает поддержку: По мере ослабления рубля участники рынка корректируют свои ожидания на конец 2014 года. Сезонность торгового баланса говорит в пользу стабильного курса в ближайшее время, однако, пессимистичные заявления правительства по поводу слабых перспектив экономического роста формируют негативный настрой на валютном рынке, которые не следует сбрасывать со счетов. В среднесрочной перспективе отметка 33,50 руб/$ выступает ближайшим сопротивлением в паре доллар/рубль. Ближайшей поддержкой служит уровень 33,30 и 33,00. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и корзина/рубль нам представляются как 33,00-33,75 и 38,50-39,25, соответственно.

25/12/13 01/01/14 07/07/14 14/01/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -801 -616 -607 -600

Евро/доллар США, $ 1,3618 1,3763 1,3616 1,3679

Цена на нефть Brent, $/барр 112,03 110,82 107,04 105,85