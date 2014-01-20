Обзор по рынку и прогноз на 20.01.2014

После достигнутых в ноябре максимальных уровней американский доллар сегодня отступает. Продолжает дорожать йена на фоне снижения интереса к риску, - японский Nikkei 225 на момент окончания сессии был в минусе на 0,6%. Австралийский доллар восстанавливается после публикации позитивных макроэкономических данных КНР.



Незначительно прибавляет в цене основная валютная пара. Выхода значительной макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. Решение ФРС в декабре 2013 года о сокращении объемов выкупа государственного долга США стало двигателем роста американца, который в ходе торгов достиг ноябрьских максимумов. Так как за океаном выходной, то ожидать резких движений по паре не стоит. EURUSD растет на 0,1% до 1,3540. Пара сегодня «сходила» к уровню 1,3508. Торговая рекомендация по паре, продаем после снижения от уровня сопротивления 1,3560. Цель - 1,3500. Stop-Loss у отметки 1,36.

USDJPY консолидируется после неудовлетворительных данных по показателю промышленного производства в Японии, который при прогнозе роста на 0,1% снизился на 0,1%. Результатом стало то, что мы сейчас наблюдаем снижение котировок японских ценных бумаг. Кроме того, сворачивание операций по «carry trade» может привести йену к росту по отношению к доллару США. Сегодня пара уже опускалась ниже 104,00. Локальный уровень поддержки 103,86.

Пара AUDUSD сегодня восстановилась на 0,2% до 0,8790. Локальная поддержка проходит у отметки 0,8756, здесь можно открывать короткие позиции.