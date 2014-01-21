Обзор по рынку и прогноз на 21.01.2014

Второй день торговой недели не преподнёс никаких сюрпризов. Основная валютная пара немного восстановила свои позиции, однако на данный момент находится в нисходящем тренде. Йена продолжает дешеветь по отношению к большинству мировых валют на фоне падения азиатских индексов. После публикации позитивных данных из КНР австралийский доллар продолжает курс на восстановление.

Сегодня EURUSD консолидируется и ждет отмашки от трейдеров за океаном, которые начинают торговую неделю после выходного. Для пары важным событием станут данные от института ZEW по экономическим ожиданиям в Германии и еврозоне, которые будут опубликованы в 14:00 по Москве. Пока пара консолидируется у черты 1,3550. Локальный уровень поддержки проходит у линии 1,3537. У пары имеются шансы на рост, но краткосрочно будет снижаться с целью 1.3510 до конца недели.

Внушительный рост демонстрирует сегодня USDJPY. Возвращение инвесторов на фондовые рынки давит на японскую валюту. Сегодня банк Японии начнет двухдневное заседание, по итогам которого, скорее всего, примет решение о расширении объема предоставляемой ликвидности на рынок. Пока она прибавляет 0,4% до 104,60. Наш прогноз по паре до конца первого квартала – 106,20. Таким образом, потенциал роста японской валюты пока не исчерпан.