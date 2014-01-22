Обзор по рынку и прогноз на 22.01.2014

Ситуация на рынках начинает напоминать типичный ход торгов. Объемы вернулись на предпраздничный уровень, и инвесторы взвешивают возможности роста или падения тех или иных валюты в первом квартале. После заявления главы Банка Японии Харухико Куроды, йена несколько ослабила свои позиции. Сегодня австралийский доллар в лидерах роста, - трейдеры оценивают возможность снижения ставок со стороны Резервного Банка Австралии.



EURUSD не смогла закрепиться выше отметки 1.3580. На пару давят вчерашние слабые данные по бизнес-настроениям от института ZEW из Германии. Пока основные торговые сигналы говорят нам о «медвежьих» настроениях в отношении основной валютной пары. Евро снижается на 0,1% до 1,3540 против доллара. Рекомендуем продавать пару по нисходящему тренду ниже 200-часовой скользящей средней с целью 1,3535.



Сегодня USD дорожает до 104,40 против JPY. Рост по паре пока исчерпан. USDJPY за год уже прибавила 17% и этот рост продолжается. Глава Банка Японии заверил рынки, что инфляция к следующему году достигнет 1.9%, хотя риски для экономического роста и сохраняются. Тем не менее, японский регулятор готов и дальше расширять окно ликвидности, что будет оказывать давление на йену. Наша цель по паре пока 106,20 и остается неизменной.



AUDUSD выросла на 0,7% до 0,8870. После публикации данные по росту потребительских цен, вероятность снижения ставок со стороны Резервного банка Австралии постепенно сходит на нет.