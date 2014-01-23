Обзор по рынку и прогноз на 23.01.2014

В начале азиатской торговой сессии доллар значительно прибавлял в цене, но перед открытием Европы настроения на рынке изменились, что привело к коррекции американской валюты. Можно наблюдать за укреплением йены по отношению к большинству валют. На фоне замедления темпов роста китайской экономики на мировых фондовых площадках идут распродажи.

Пара EURUSD сегодня демонстрирует внушительный рост. Ожидается статистика по рынку труда в США. Прогноз аналитиков – снижение числа американцев, получающих пособие по безработице с 3 млн. до 2 млн. Также рынок предполагает некоторое оживление в сфере недвижимости, в этой связи рост цен на дома в декабре может составить 0,5%.

Основная валютная пара растет на 0,3% до 1,3590. Скорее всего, в ходе европейской сессии пара преодолеет отметку в 1,3600. Цель по росту 1,3610 - далее возможна коррекция.

Лидером падения сегодня стал австралийский доллар. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в январе снизился до 49,6 пп. против прогноза 50,6 пп. Свидетельством ухудшения экономической конъюнктуры стало падение показателя ниже 50 пп. Обрушение AUD связано с негативом из Китая. AUDUSD падает на 0,7% до 0,8780. Пара имеет шансы опуститься до 0,8710.