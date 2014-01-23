34 руб/$ – не предел

За последнюю неделю рубль значительно ослаб и в настоящее время торгуется на уровне 34 руб/$. Хотя это движение пока укладывается в общую тенденцию к оттоку капитала из развивающихся рынков, мы считаем, что роль внутренних факторов движения курса, таких как состояние текущего счета и низкие темпы роста, усиливается.

Отток капитала из развивающихся рынков продолжается. Волатильность мировых рынков остается на низком уровне, свидетельствуя об ожидании первого в 2014 году заседания ФРС США, которое состоится в конце месяца. Публикация данных по ВВП Китая, который вырос на 7,7% в 2013 г., так же как и в 2012 г., не добавила новых идей рынку. При этом конференция в Давосе и новые прогнозы МВФ и ЕБРР подтвердили улучшение перспектив экономического роста в развитых странах, что способствует продолжению оттока капитала из развивающихся рынков.

Рубль оказался под сильным давлением на прошлой неделе. Если ослабление рубля в первые две недели января укладывалось в общемировой тренд, то за последнюю неделю давление на рубль явно усилилось. Российская валюта стала одним из лидеров падения, упав почти на 2% до 34 руб/$. Непосредственным поводом для роста нервозности на рынке стали заявления официальных лиц. Сначала первый зампред ЦБ К. Юдаева заявила, что российские банки могут без труда выдержать 30%-ную девальвацию, чтобы было истолковано рынком как прогноз дальнейшего движения рубля вниз, а затем президент В. Путин поддержал идею свободного плавания российской валюты.

Движение курса в начале января определялось избытком рублевой ликвидности. На наш взгляд, ослабление рубля сейчас определяется фундаментальными факторами. Покупки валюты в начале года объяснялись резким притоком рублевой ликвидности в банковскую систему в конце 2013 года. Рост корпоративных депозитов в 2013 году составил 17% г/г, что намного выше ожидавшихся нами 7% г/г, что указывает на неожиданное ослабление бюджетной политики на региональном уровне. Кроме того, ЦБ только в декабре влил в банковский сектор 1,7 трлн руб, оказывая давление на ставки и снижая привлекательность рубля с точки зрения carry-trade.

Сжатие текущего счета – фактор риска для рубля уже с 2Кв14. При этом главным фактором ухудшения ожиданий по рублю является ослабление платежного баланса. Профицит текущего счета в 2013 году составил всего $33 млрд против $72 млрд в 2012 году на фоне роста импорта услуг и сжатия ненефтяного экспорта. Этот результат намного хуже ожиданий, и мы вынуждены понизить прогноз профицита на 2014 год до $10 млрд. Это означает, что квартальное сальдо станет отрицательным уже со 2Кв14, а не 3Кв14, как мы ждали ранее. Это означает, что очередной раунд давления на рубль может начаться уже весной.

34 руб/$ – не предел: Учитывая восстановление уровня рублевых ставок до уровней конца 2013 года, в настоящий момент избытка ликвидности уже не наблюдается. Поэтому мы не исключаем консолидации рубля на текущих уровнях, однако из-за ослабления текущего счета риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и бивалютная корзина/рубль составляют 33,5-34,5 и 39,0-40,0 соответственно.

01/01/14 08/07/14 15/01/14 22/01/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -616 -607 -800 -1001

Евро/доллар США, $ 1,3763 1,3576 1,3605 1,3547

Цена на нефть Brent, $/барр 110,82 106,93 106,46 109,53