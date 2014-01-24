Обзор по рынку и прогноз на 24.01.2014

На волне спекуляций о дальнейшем сокращении программы выкупа облигаций со стороны ФРС доллар в ходе азиатской сессии прибавлял по отношению к большинству мировых валют. Так как уверенности в замедлении экономического роста США нет, то аппетит к риску на фоне этих опасений снижается. Инвесторы бегут в защитные доллары и йены. Австралийский доллар продолжает традиционно демонстрировать внушительное падение.



Отступает от завоеванных ранее позиций основная валютная пара, однако восходящий тренд по паре пока не переломлен. Качественного улучшения ситуации на рынке труда не происходит даже на фоне снижения уровня безработицы в США до 6,7%, так как уменьшается число трудоспособного населения. Самое интересное, как всегда, кроется в деталях, потому что статистика включает в себя только тех, кто занят поиском работы, а многие американцы на данный момент приняли решение ожидать улучшения экономического климата, и не состоят на учете в трудовых агентствах. EURUSD откатилась от уровня 1,3700 и сейчас торгуется у отметки 1,3680. Покупать пару рекомендуем при пробое 1,3665 с целью 1,3710.



После публикации негативной статистики из США пара USDJPY прибавляет в цене. Индекс цен на дома за океаном в декабре вырос всего на 0,1% при прогнозе +0,4% м./м. Помимо всего, рынки не были обрадованы падением индекса деловой активности в производственном секторе Markit в январе с 54,4 пп. до 53,7 пп. Как уже было сказано, USDJPY подрастает до 103,10. Так как мы не меняем цель по паре – 106,20, то можно сделать вывод о том, что пара подходит для инвестиций с длительным горизонтом.