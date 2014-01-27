Обзор по рынку и прогноз на 27.01.2014

Сегодня американец дешевеет против большинства мировых валют. В пятницу инвесторы за океаном уходили от риска, это было напрямую связано со шквалом распродаж на фондовых площадках. Фондовые индексы Азии резко снижаются, японский Nikkei 225 дешевеет более чем на 2,5%. После двух дней роста на фоне публикации данных по дефициту торгового баланса Японии, йена оказалась в аутсайдерах.



Пара USDJPY в лидерах роста. По результатам 2013 года дефицит торгового баланса Японии вырос до 11,5 трлн йен. По традиции, сильное воздействие оказывает показатель торгового баланса на колебания японской валюты. Сегодня USDJPY растет на 0,4% до 102,7. Дальнейший рост маловероятен, мы прогнозируем откат до 102,5.