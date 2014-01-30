Рубль вышел в лидеры падения

Рубль стал лидером падения среди валют EM за последнюю неделю, перешагнув 35 руб/$ и 41 руб к корзине. Решение ФРС о продолжении сворачивания QE означает, что отток капитала из EM продолжится, а невозможность российского ЦБ повысить ставки является фактором дополнительного давления на рубль. Даже если впереди будет передышка, то, скорее всего, она будет использована для наращиваний валютных позиций. Наша цель 35 руб/$ на конец 2014 больше не представляется реалистичной.



Дальнейшее сворачивание QE поддерживает отток капитала из EM. Вчерашнее решение ФРС сократить объем выкупа ценных бумаг на рынке еще на $10 млрд подтвердило жесткий настрой монетарных властей США, что является плохой новостью для развивающихся рынков.



Реакция большинства EM – повышение ставок. Для предотвращения оттока капитала центробанки развивающихся стран повышают ставки. Ярким примером стала Турция, где ЦБ на этой неделе поднял их уровень в полтора раза. Кроме того, недавно ставки подняли в ЮАР, Индонезии, Индии и Бразилии. Последние три страны начали повышать ставки еще в прошлом году, что позволило им избежать сильного ослабления валют в этом году.



Рубль – лидер падения за неделю, рынок потерял ориентиры. Со второй половины дня среды рубль находится под сильным давлением покупателей валюты, и к настоящему моменту доллар стоит уже 35,2 руб, а бивалютная корзина на историческом максимуме - почти 41 руб, третий день находясь за пределами коридора ЦБ. В понедельник объем интервенций вырос до $1,2 млрд, а последние два дня близок к $2 млрд в день, что не помогает успокоить рынок. Тон официальных комментариев сменился на более тревожный, что также оказывает давление.



ЦБ РФ не может последовать примеру коллег из EM. Помимо фундаментальных факторов, которые мы упоминали ранее, включая ослабление платежного баланса, дополнительное давление на рынок сейчас оказывает тот факт, что из-за слабого экономического роста ЦБ не имеет возможности повысить ставки. Из-за этого Россия проигрывает конкуренцию за капитал не только развитым, но и развивающимся странам.



Отказ от плавающего рубля – новый фактор риска. Вчерашнее заявление А. Улюкаева о том, что полный отказ от валютных интервенций ЦБ, ранее запланированный на 2015 год, следует отложить, является негативным сигналом для валютного рынка. Во-первых, оно свидетельствует о росте нервозности в правительстве по поводу динамики курса валюты, во-вторых, в обстановке ожидаемого ухудшения текущего счета, попытка предотвратить ослабление рубля является крайне вредным шагом, провоцирующим дополнительное давление на рубль и разрушение макростабильности через падение резервов.

Цель на конец года на пересмотре: Мы не исключаем, что в ближайшее время рубль может укрепиться в силу технических факторов, однако эта передышка может быть использована населением и компаниями, которые до настоящего момента не проявляли активности, для ухода в валюту. В любом случае, наша прежняя цель 35 руб/$ на конец года больше не представляется реалистичной и будет пересмотрена. Краткосрочные цели – 34,75-35,75 руб/$ и 40,75-41,50 руб к корзине.



X 08/07/14 15/01/14 22/01/14 29/01/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -607 -800 -1001 -2539

Евро/доллар США, $ 1,3576 1,3605 1,3547 1,3663

Цена на нефть Brent, $/барр 106,93 106,46 109,53 108,44