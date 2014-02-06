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Обзор по рынку и прогноз на 06.02.2014

06.02.2014 16:09 2 580 просмотров
Из-за грядущего заседания ЕЦБ евро замер. Похоже, что на фоне снижения темпов роста инфляции регулятор оставит ставку на рекордно низком уровне в 0,25%. В связи с улучшением ситуации в еврозоне, мы считаем, что перепроданная европейская валюта может солидно вырасти. Австралийский доллар как обычно стал ньюсмейкером торговой сессии, так как сегодня он демонстрирует рост после публикации позитивной макроэкономической статистики.
Пара EURUSD взяла свой курс на консолидацию. С ноября 2009 года инфляция в еврозоне стала рекордной. В Азии по ходу сессии волатильность по основной валютной паре выросла до рекордных уровней. В целом по результатам 2014 года пара может дорасти до 1,4100. Евро потерял почти 1,5% против доллара за неделю, консолидируется у отметки 1,3520. Линия поддержки проходит у черты 1,3515, далее возможен рост до 1,3550.
AUDUSD сегодня вернулась в восходящий тренд. После публикации данных о профиците торгового баланса на волне роста экспорта в Китай «австралиец» растет. Пара прибавляет 0,4% до 0,8950. По нашему мнению AUD может вырасти до 0,9300 к концу первой половины года.

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