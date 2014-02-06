Первый раунд ослабления завершен, ждем второго

Как мы и ожидали, ослабление рубля на этой неделе остановилось, и

в ближайшей перспективе российской валюте могут оказать

поддержку появившиеся ожидания переноса сроков сворачивания QE

в США, а также словесные интервенции Минфина и ЦБ РФ. Вместе с

тем, такие внутренние фундаментальные факторы, как слабый рост

ВВП и отрицательный текущий счет во 2Кв14 говорит о том, что при

прочих равных условиях ближе к середине года рубль ожидае т второй

раунд ослабления. Мы ухудшаем свой прогноз с 35 руб/$ до до 36

руб/$ на конец года.

Ситуация на рынке

На рынке снова сомнения в дальнейшем сворачивании QE. После

ухудшения индекса деловой активности в промышленности США давление на

развивающиеся рынки снизилось. Завтрашняя публикация данных по рынку

труда США должна дать более четкий ориентир рынку относительно того,

продолжит ли ФРС сворачивать QE на следующем заседании, которое

намечено на март, или сделает паузу. Между тем, на этой неделе ключевым

событием для рынков станет сегодняшнее заседание ЕЦБ, от которого

некоторые участники рынка ожидают мер по смягчению денежной политики.

Падение рубля остановилось. После того как в начале недели рубль

обновил многолетний минимум 35,56 руб/$ и абсолютный рекорд 41,20

руб/корзина, российская валюта значительно укрепилась, выйдя из зоны

повышенных интервенций ЦБ. Поддержку рублю оказало общее улучшение

настроя по отношению к валютам EM, а также напоминание ЦБ РФ о том, что

валютная политика ЦБ предполагает неограниченный объем интервенций на

определенных уровнях. Кроме того, укреплению рубля помогло заявление

Минфина об переносе сроков покупки $6 млрд для пополнения Резервного

фонда, а также психологический фактор Олимпиады.

Прогнозы и ожидания

Не исключаем укрепления рубля в ближайшей перспективе: Рубль

остается в лидерах падения с начала года, что в условиях улучшения

внешнего фона и наличия краткосрочных внутренних факторов поддержки

означает высокую вероятность укрепления в ближайшее время. Торговые

диапазоны составляют 34,25-35,25 руб/$ и 40,00-41,00 руб/корзина.

Правительственный прогноз оттока капитала предполагает дальнейшее

ослабление рубля. Замминистра экономики А.Клепач сообщил, что отток

капитала из России в 1Кв14 может составить $30-35 млрд. С учетом наших

ожиданий профицита текущего счета $20 млрд в 1Кв14, отток капитала $30-35

млрд означает, что ЦБ должен будет продать примерно $10-15 млрд резервов.

Таким образом, заявление г-на Клепача указывает на то, что ЦБ с целью

защитить рубль потратит еще $2-7 млрд до конца марта. Учитывая нынешний

режим валютного регулирования ЦБ, это размер интервенций соответствует

ослаблению рубля еще на 1 руб. к доллару с уровня конца января.

Понижаем прогноз на конец года с 35 руб/$ до 36 руб/$. Слабый

экономический рост в России, уход текущего счета в отрицательную зону со

2Кв14, снижение уровня покрытия внешнего долга резервами ЦБ с 100% в

2007 году до 70% в 2013 г., а также невозможность ЦБ отказаться от валютных

интервенций и повысить ставки говорят в пользу значительных рисков для

курса рубля, которые еще не учтены рынком. Поэтому мы ухудшаем прогноз по

курсу рубля на конец года до 36 руб/$ (см. наш сегодняшний специальный

обзор «Ослабление рубля: не все риски учтены рынком») и ожидаем второго

раунда давления на рубль ближе к середине года.

Статистика

15/01/14 22/01/14 29/01/14 05/02/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -800 -1001 -2539 -4680

Евро/доллар США, $ 1,3605 1,3547 1,3663 1,3533

Цена на нефть Brent, $/барр 106,46 109,53 108,44 106,08