Обзор по рынку и прогноз на 10.02.2014

В начале торговой недели валюты ведут себя достаточно сдержанно. В нешироком диапазоне консолидируется основная валютная пара. От ранее достигнутых максимумов откатываются фунт/доллар и доллар/йена.

Данные по доверию европейских инвесторов оказали краткосрочную поддержку евро. Февральский показатель вырос до значения 13,3 от январских 11,0. Также необходимо отметить, что он превысил прогноз на уровне 10,7. Именно это помогло евро достигнуть отметки 1,3647. Однако пока валюта не может удержать позиции. В частности, разочарованием оказались опубликованные данные по промышленному производству в Италии (-0,9% м/м) и Франции (-0,3% м/м против +1,2% месяцем ранее). Итак, можно сказать, что появились новые свидетельства недостаточной силы европейской экономики в целом. Давление на европейскую валюту могут оказать любые свидетельства в преддверии пятничного отчета по ВВП Е17 за 4 квартал, который, скорее всего, не отразит восстановления темпов роста.

Британский фунт откатывается от уровня 1,6424 и пытается закрепиться ниже 1,64. Хотя экономика Великобритании выглядит чуть более устойчиво по сравнению с европейской, у валюты нет повода для оптимизма. А в среду состоится публикация квартального отчета по инфляции Банка Англии. Фунт может попасть под серьезное давление, если монетарные власти не дадут никаких четких целей по основным показателям, при достижение которых МРС начнет ужесточение. В ожидании этого события вполне возможно ограничение динамики пары ближайшие 2 дня.

Пара USDJPY подскочила до уровня 102,65 и совершает откат. Это связано с пятничным отчетом по рынку труда США, который хоть и отразил более медленные темпы создания новых рабочих мест (113 тыс. против 185 тыс.), но все же зафиксировал приближение ставки б/р к целевому уровню Федрезерва. Котировки упорно движутся к поддержке 102,00. В преддверии выступления Джанет Йеллен пара может продолжить умеренное ослабление. Будущее будет зависеть от ее риторики.