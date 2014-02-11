Обзор по рынку и прогноз на 11.02.2014

Австралийский доллар все еще продолжает «трясти». На это раз маятник качнулся в направлении роста. Позитивные данные по рынку недвижимости и настрою бизнес-сообщества были опубликованы в Австралии. Рынки ожидают выступления главы ФРС Джанет Йелен перед американскими законодателями. Доллар в моменте снижается против большинства мировых валют.



Йена несет незначительные потери в цене на волне сильного роста фондовых индексов Азии. Не исчерпала своего потенциала роста пара USDJPY. В последнее время она скользила вниз в основном из-за коррекции на мировых фондовых рынках. Остается надеяться, что USDJPY сможет уверенно выйти на территорию роста на фоне позитивных настроений в отношении высокорискованных активов. Впечатляющими темпами растет Азия, а это поддерживает пару и заставляет инвесторов выходить из защитной йены. Сейчас пара находится у отметки 102,20. Сегодня возможен рост до 102,40. В среднесрочной перспективе пара может достигнуть целевого уровня 106,20.



На пьедестале роста оказался австралийский доллар. Валюту в последнее время лихорадило из-за волны ожиданий снижения ставок Резервным банком Австралии. Стоимость на дома на красном континенте подскочила на 9,3% в последнем квартале 2013 года. Помимо сказанного, наблюдается рост оптимизма в бизнес-сообществах страны. Сегодня AUDUSD растет на 0,8% до 0,9030. Пару ограничивает уровень в 0,9300.



Вслед за мировыми фондовыми индексами растет основная валютная пара. В ожидании продолжения сверхмягкой монетарной политики за океаном евро прибавляет в цене. В сегодняшнем выступлении Джанет Эллен, глава ФРС США, обозначит список задач, в первую очередь стоящих перед регулятором. EURUSD растет на 0,2% до 1,3680. Можно ожидать консолидации.