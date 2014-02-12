Обзор по рынку и прогноз на 12.02.2014

Завтра будет опубликована статистика по розничным продажам в январе, поэтому доллар сегодня ослабевает против большинства мировых валют. Австралийский доллар улучшает свои позиции, а новозеландский доллар находится в лидерах роста. Данные из Китая поддержали сырьевые валюты. Мировые фондовые рынки торгуются в плюсе.



Незначительно дешевеет основная валютная пара. Все находятся в преддверии данных по розничным продажам. После роста на 0,2% рынки ожидают стагнацию. Это настораживает инвесторов. EURUSD консолидируется у отметки 1,3640. Падение возможно до 1,3626, далее отскок до 1,3647.



Заслуженным спросом пользуется AUD. Поддержку сырьевым валютам оказали опубликованные данные по росту импорта в Китае. По большому счету сейчас австралиец выглядит перепроданным, поэтому можно рассчитывать на рост. Также в лидерах роста находится новозеландский доллар. Пара AUDUSD прибавляет 0,2% до 0,9060, NZDUSD увеличилась на 0,5% до 0,8360. Обе пары продолжат рост в ходе сегодняшней сессии.