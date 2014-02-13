Обзор по рынку и прогноз на 13.02.2014

Причиной ослабления курса американской валюты и солидного роста «защитной» йены стал обвал на мировых фондовых рынках и непогода в США. Также на гребне волны спроса оказались швейцарский франк и единая валюта. Негативная статистика по розничным продажам за океаном может способствовать дальнейшему ослаблению американца. После заявлений из Пекина подешевели сырьевые валюты – австралийский и новозеландский доллар.



Не смотря на опубликованный вчера релиз по промышленному производству в еврозоне, основная валютная пара прибавляет в цене. EUR все еще смотрится крайне перепроданным по отношению к американскому доллару. Дополнительно на ослабление USD сегодня, скорее всего, повлияют данные по розничным продажам в январе вкупе с непогодой на атлантическом побережье США. EURUSD пока растет на 0,6% до 1,3670. Рост ограничивается сопротивлением 1,3680.



На фоне резкого падения ценных бумаг в Азии японская валюта пользуется заслуженным спросом. После шести дней устойчивого роста мы наблюдаем коррекцию на мировых фондовых рынках. Ясно, что инвесторы хотят зафиксировать прибыль в конце торговой недели. USDJPY снизилась на 0,4% до 102,4. Далее будем ожидать падения до 102,04, где проходит основная линия сопротивления.



Серьезно подешевел AUD после данных по безработице, которые разочаровали игроков. Уровень безработицы в стране в январе дошел до 6%, разочаровав рынок. Вдобавок, Пекин намерен снизить темпы роста импорта, и будет рассчитывать на локальных производителей. AUDUSD упала в цене на 0,8% до 0,8960. Ожидаем снижения до 0,8930.