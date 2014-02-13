Давление на рубль сохраняется

Несмотря на достаточно позитивный внешний фон, рубль не продемонстрировал заметного укрепления за последнюю неделю и по-прежнему является лидером падения среди валют EM с начала года. Активное движение населения в валюту в декабре говорит о слабом доверии к показателю инфляции и является дополнительным риском для рубля. Завтрашний комментарий ЦБ по ставкам, инфляции и курсу будет иметь большое значение для дальнейшего развития ситуации на рынках.

Сворачивание QE продолжится, но ключевые ставки ФРС останутся минимальными. Главными событиями на прошлой неделе стали комментарии глав ФРС и ЕЦБ, которые задали умеренно оптимистичный тон для рынков. Дж. Йеллен подтвердила готовность продолжать сворачивать объем QE прежними темпами, однако отметила, что ключевые ставки ФРС останутся минимальными и после снижения безработицы до 6,5%. М. Драги, в свою очередь, позитивно оценил перспективы роста экономики еврозоны, что оказало некоторую поддержку курсу евро.

Цены на нефть получили краткосрочную поддержку. Находившиеся долгое время в стагнации цены на нефть получили поддержку благодаря позитивным данным торгового баланса Китая, сезонному росту спроса на топливо в США а также негативному новостному потоку о геополитической ситуации на Ближнем Востоке. За последнюю неделю цена Brent выросла со $105-106 до $108-110 за баррель.

Рубль по-прежнему в зоне интервенций ЦБ. Нервозность и объемы торгов на российском валютном рынке за последние дни снизились, однако значительного укрепления рубля не произошло, и российская валюта является лидером ослабления среди EM с начала года. Корзина не смогла войти в зону нулевых интервенций, и ЦБ продолжил продавать по $200-400 млн в день для поддержки валюты. Девальвация тенге не оказала прямого воздействия на рубль, однако негативно влияет на настроение рынка.

Завтрашний комментарий ЦБ имеет важнейшее значение для установления коммуникации с рынком. В декабре чистые покупки иностранной валюты россиянами составили $4,3 млрд, обновив максимум в посткризисный период. Такое агрессивное бегство в валюту со стороны населения говорит о нервозности из-за отзыва банковских лицензий, но также и о низком доверии показателю инфляции. Это является негативной новостью для ЦБ и его способности управлять ситуацией на рынке. В результате, завтрашнее заседание ЦБ будет иметь важнейшее значение с точки зрения коммуникации с рынком. Если ЦБ отреагирует на нервозность валютного рынка и на ускорение инфляции в середине февраля, то это повысит доверие к его политике; если же ухудшение ситуации на рынке в последние недели останется без внимания, то установить диалог с рынком в будущем будет все сложнее.

Давление на рубль сохраняется. Консенсус-прогноз по курсу рубля на конец 2014 года ухудшился за последние две недели с 34,0 до 34,5 руб/$. Учитывая отсутствие позитивных внутренних новостей, наш взгляд на краткосрочную динамику рубля осторожен. Некоторое укрепление не исключено, но оно, скорее всего, будет использовано участниками рынка для очередного входа в валюту. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и бивалютная корзина/рубль составляют 34,4-35,5 руб. и 40,0-41,0 соответственно.

22/01/14 29/01/14 05/02/14 12/02/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1001 -2536 -4680 -1072

Евро/доллар США, $ 1,3547 1,3663 1,3533 1,3593

Цена на нефть Brent, $/барр 109,53 108,44 106,08 108,35