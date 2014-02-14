Обзор по рынку и прогноз на 14.02.2014

Йена стала хедлайнером мировых финансовых рынков. Японский Nikkei 225 значительно отступает, хотя большинство азиатских фондовых индексов сегодня торгуется в плюсе. Как результат, наблюдается солидное укрепление японца. После разочаровывающих данных по розничным продажам в США доллар дешевеет по всему периметру рынка.



На фоне стремительного падения котировок на токийской фондовой бирже пара USDJPY рухнула. Снижение индекса Nikkei 225 на 1,5% заставляет инвесторов бежать в защитную йену. Пара сегодня дешевеет на 0,4% до 101,70. На уровне 101,50 проходит основная линия поддержки. Далее цель роста до 102,40.