Обзор по рынку и прогноз на 17.02.2014

Сегодняшний день, скорее всего, окажется не слишком интересным на валютном рынке. Так как в США отмечается день президента, то все рынки закрыты. Каких-либо значительных макроэкономических отчетов публиковаться не будет. Все это, на наш взгляд, сохранит валюты под влиянием ранее сформированных настроений, которые на текущий момент складываются не в пользу доллара. Таким образом, мы предполагаем, что евро и фунт, (который уже пощупал сопротивление на 1,68) попытаются обновить локальные максимы.



Пара USDJPY не слишком воспользовалась шансом отработать собственную статистику. До прогнозируемых значений не дотянул показатель ВВП Японии. Темпы роста экономики составили 0,3% кв/кв, 1,0% г/г против прогноза +0,7% в квартальном и +2,8% в годовом соотношении. Итак, мы можем говорить о более медленном восстановлении экономики страны и ожидать со стороны Банка Японии продолжения проведения стимулирующей монетарной политики. Пара отреагировала на статистику достаточно сдержанно. Цены продолжают консолидацию, открывшись гэпом на уровне 101,52.