Обзор по рынку и прогноз на 18.02.2014

Действия Банка Японии и Резервного банка Австралии стали основными событиями в Азии. В результате йена и австралийская валюта сегодня в лидерах по объему торгов. Повышенным спросом пользуются ценные бумаги в Азии, а это оказывает давление на японца.



Рекордный рост демонстрирует пара USDJPY. Желание Банком Японии расширить монетарную базу привело к «подкосу» защитной йены. Так как Токио продолжает курс на ослабление японской йены, то, скорее всего, мы увидим, что пара подрастет в среднесрочной перспективе. Сейчас же она демонстрирует рост. USD дорожает на 0,7% до 102,70, закрепившись чуть ниже основной линии сопротивления - 102,76. Возможен откат до 101,70.



После расшифровки последнего заседания Резервного банка Австралии котировки AUDUSD фактически «взорвались», правда, потом наблюдалась коррекция. На наш взгляд, регулятор больше не заинтересован в дешевой национальной валюте, так как это мешает экономическому росту. AUD растет на 0,14% до 0,9043. Наша цель по паре на конец второго квартала 0,9300. Сейчас же локально пара может протестировать отметку 0,9015.