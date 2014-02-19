Обзор по рынку и прогноз на 19.02.2014

Сегодня в лидерах роста британский фунт. Англичанин прервал двухдневное падение на фоне грядущей публикации расшифровки февральского заседания Банка Англии. Также в Великобритании будут опубликованы данные по рынку труда. Солидно прибавляет против доллара новозеландец на ожиданиях повышения ставок рефинансирования в текущем году.



В ходе европейской торговой сессии GBP заметно подорожал. Рынок ожидает нейтральных данных по безработице, уровень которой может составить 7,1%. Ужесточения монетарной политики ожидают инвесторы от Банка Англии. Ясность внесет расшифровка последнего заседания регулятора.



GBPUSD прибавляет 0,5% до 1,6730. Рост пары ограничен сопротивлением 1,6736. Поддержка проходит у отметки 1,6676.