Снова у границ коридора ЦБ

Прошедшая неделя была непростой для большинства валют развивающихся рынков, однако рубль снова оказался лидером падения. Особенно сильное давление наблюдалось вчера, когда корзина снова оказалась у границы коридора ЦБ из-за эскалации конфликта на Украине. Январская макро статистика по России указывает на то, что ВВП мог упасть на 1% г/г в прошлом месяце, что может стать фактором нового раунда бегства в валюту.

Мировые капиталы продолжают перетекать в еврозону. За последнюю неделю курс евро укрепился с $1,36 почти до $1,38, максимума с декабря прошлого года. В целом, настроения рынков улучшаются относительно всех развитых рынков, однако продолжающееся расширение балансов центробанков Японии и США делают именно еврозону главным получателем мировых капиталов. Европа последнее время выигрывает и с точки зрения экономической статистики, поскольку предварительные данные по ВВП еврозоны показали рост на 0,5% г/г, что лучше прогнозов, тогда как данные по восстановлению экономики США и Японии последнее время неоднозначны.

Рубль снова испытывает ЦБ на прочность. Последние несколько дней наблюдается ослабление большинства валют развивающихся рынков, однако рубль лидирует в этом отношении. Вчера курс доллара пробил очередной многолетний максимум 35,8 руб, а корзина тестировала границы коридора и сейчас торгуется на абсолютном максимуме 41,8 руб. Участники рынка связывают очередной раунд давления на рубль с заявлениями Минфина о начале покупок валюты для накопления Резервного фонда и возросшими опасениями дефолта Украины на фоне роста политической нестабильности.

Попытки ЦБ наладить коммуникацию с рынком позитивны… За последние несколько дней ЦБ предпринял два важных шага, направленных на улучшение коммуникации с рынком. Во-первых, в комментарии к решению по ставкам он понизил прогнозы роста ВВП на 2014 год в сторону более реалистичных 1,5-1,8%, оценил инфляционный эффект девальвации в 0,5 п.п. и заявил о готовности ужесточать монетарную политику в случае усиления инфляционных рисков. Во-вторых, он пояснил, что покупки Минфином $6 млрд для пополнения Резервного фонда будут проходить равными блоками по $100 млн в день, и ЦБ скорректирует свои интервенции при прочих равных условиях именно на эту сумму. Эти шаги не препятствуют ослаблению рубля, но снимают беспокойство, связанное с политикой ЦБ.

…но ухудшение макро трендов продолжит стимулировать бегство в валюту. Падение инвестиций на 7,0% г/г и рост валютных корпоративных депозитов на $12 млрд в январе (после $5 млрд в январе прошлого года и $23 млрд за весь 2013 год) означает, что нестабильность на валютном рынке и вялые перспективы роста провоцируют экономику направлять финансовые ресурсы не в расширение производственной деятельности, а в валютные сбережения. Макро статистика за январь может означать, что ВВП упал на 1% г/г в январе.

Внимание на динамику российского ВВП. Сейчас рубль может показаться сильно перепроданным на фоне остальных валют, что в сочетании с неограниченными интервенциями ЦБ может приостановить падение. Торговые диапазоны на ближайшую неделю составляют 35,25-36,25 руб/$ и 41,20-42,20 руб к корзине. Однако если официальные данные по российскому ВВП, которые могут быть опубликованы на следующей неделе, подтвердятся, то это может спровоцировать очередной раунд бегства из рубля.

29/01/14 05/02/14 12/02/14 19/02/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -2536 -4680 -1072 -1729

Евро/доллар США, $ 1,3663 1,3533 1,3593 1,3733

Цена на нефть Brent, $/барр 108,44 106,08 108,35 110,58