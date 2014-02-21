Солидным ростом по всему периметру рынка провожает торговую неделю американский доллар. Канадский доллар стал аутсайдером торгов , - рынки в ожидании негативной макроэкономической статистики. Котировки большинства акций в Европе и США растут – настроения на рынках приподнятые.
После перерыва среднесрочного тренда роста единой валюты основная валютная пара пытается закрепиться выше уровня 1,3700. На наш взгляд, доллар может продолжить курс на снижение в ближайший понедельник, ФРС продолжает сверхмягкую монетарную политику. EURUSD торгуется у отметки 1,3710. Поддержка проходит у критического уровня 1,3700. Рост ограничен сопротивлением 1,3726.
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