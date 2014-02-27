Обзор по рынку и прогноз на 27.02.2014

Ситуация на Украине волнует мировое инвестиционное сообщество, растет спрос на «защитные» инструменты. Валютные спекулянты отреагировали на новости из Крыма скупкой долларов и йены. Стали известны данные по безработице в Германии, они оказались лучше ожиданий. В лидерах падения австралийский доллар, это связано с волной падения мировых цен на железную руду.



Пара EURUSD сегодня снижается в цене после того, как российские власти анонсировали военные учения по периметру украинской границы. Противостояние в Крыму заставляет трейдеров наращивать долларовые активы. Фондовые рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Мы считаем укрепление доллара временным явлением. Евро продолжит дорожать уже на следующей неделе. Пара теряет 0,2% до 1,3655. Уже недалеко основная поддержка - 1,3650. Далее возможен рост до 1,3697.