Валютный рынок не поддается уговорам

Несмотря на словесные интервенции официальных лиц, рубль продолжил ослабление на этой неделе под давлением фундаментальных факторов. Доллар подорожал до 5-летнего максимума 36 руб/$, а бивалютная корзина по-прежнему торгуется у границы коридора ЦБ, которая к настоящему моменту сместилась до 42,15 руб. Учитывая, что к источникам внешних рисков теперь добавились Украина и Китай, мы пока не рассчитываем на скорый разворот динамики курса рубля.

Укрепление евро встречает препятствия. Вчера курс евро снизился практически до нижней границы канала 1,36-1,38, в котором валюта находилась последние несколько недель. В качестве непосредственного повода называется позитивная статистика по рынку недвижимости в США, которую рынки восприняли как очередной аргумент к ужесточению политики ФРС. Рынок будет следить за сегодняшним докладом Д. Йеллен для подтверждения своих предположений. Кроме того, фактором давления на евро стали вновь возникшие слухи о возможности введения отрицательной ставки по депозитам в ЕЦБ и проведения QE в еврозоне для борьбы с дефляционными настроениями.

Нервозность в Китае растет. Китай все отчетливее становится фактором риска дестабилизации финансовых рынков. На этой неделе внутренний кризис ликвидности вынудил НБК активно скупать доллары на валютном рынке, что привело к ощутимому ослаблению курса юаня, что дезориентировало инвесторов. Между тем, текущее ослабление по-прежнему выглядит весьма скромным на фоне резкого падения свободно или ограниченно плавающих валют других развивающихся рынков. При сохранении жесткого контроля на валютном рынке Китай может потерять экспортную конкурентоспособность и темпы роста ВВП, снизив фундаментальную поддержку ценам на нефть.

Давление в рубле не исчезло. Хотя в начале недели давление на рубль снизилось, участники рынка связывают это с налоговым периодом, после которого покупки валюты возобновились, и доллар подорожал до 36,0 руб, вплотную приблизившись к абсолютному рекорду 36,4 руб, наблюдавшемуся в феврале 2009-го года. Ослабление рубля к корзине вынуждает ЦБ ежедневно продавать по $400 млн (из них $300 млн на рынок и $100 млн Минфину на пополнение Резервного фонда) и сдвигать границы коридора на 5 коп. Судя по всему, девальвация и риск дефолта Украины являются факторами давления на рубль. При этом, заявление главы Минфина А. Силуанова о том, что рубль находится вблизи равновесного уровня, как минимум, не предотвратило бегства из рубля.

Оценка январского роста ВВП может быть понижена. Заявленный Минэкономразвития рост ВВП на 0,7% г/г в январе предполагает замедление по сравнению с 1,3% г/г в 2013 году, однако намного лучше, чем ожидавшееся нами падение на 1,0% г/г. Между тем падение инвестиций на 7,0%, и замедление роста розничной торговли заставляют нас усомниться в устойчивости правительственной оценки. Динамика валютного курса говорит о том, что валютный рынок разделяет наши сомнения.

Негативный настрой сохраняется. Хотя технические индикаторы указывают на возможность коррекции после ослабления рубля на 10% с начала года, плохие настроения в российском реальном секторе в сочетании с возросшими рисками из Китая и Украины не позволяют нам улучшить взгляд на рубль в ближайший момент. Торговые диапазоны на ближайшую неделю составляют 35,75-36,75 руб/$ и 41,5-42,5 руб к корзине.

05/02/14 12/02/14 19/02/14 26/02/14

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -4680 -1072 -1729 -2180

Евро/доллар США, $ 1,3533 1,3593 1,3733 1,3687

Цена на нефть Brent, $/барр 106,08 108,35 110,58 109,55