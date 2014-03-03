Обзор по рынку и прогноз на 03.03.2014

Мы не рекомендуем слабонервным участникам рынка смотреть на кросс-курсы валютных пар. Катализатором роста курса «защитных» американского доллара и йены стало обострение ситуации в Крыму. На рынке мы наблюдаем высокую волатильность. Распродажи также наблюдаются на фондовых рынках.



Теряет в цене основная валютная пара. Конкретные пути разрешения кризиса в Крыму предложила только канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вероятно, что решение проблемы произойдет на этой недели и евро вернется к уровню 1,3800. Пока же EURUSD теряет в цене 0,3% и торгуется у отметки 1,3760. Поддержка уже близко, - 1,3756.