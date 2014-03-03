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Обзор по рынку и прогноз на 03.03.2014

03.03.2014 17:07 1 999 просмотров
Мы не рекомендуем слабонервным участникам рынка смотреть на кросс-курсы валютных пар. Катализатором роста курса «защитных» американского доллара и йены стало обострение ситуации в Крыму. На рынке мы наблюдаем высокую волатильность. Распродажи также наблюдаются на фондовых рынках.

Теряет в цене основная валютная пара. Конкретные пути разрешения кризиса в Крыму предложила только канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вероятно, что решение проблемы произойдет на этой недели и евро вернется к уровню 1,3800. Пока же EURUSD теряет в цене 0,3% и торгуется у отметки 1,3760. Поддержка уже близко, - 1,3756.

Комментарии 1

Вадим Шевчук  (АнтиХ)
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слабонервным участникам рынка рекомендуем вообще не смотреть на кросс-курсы валютных пар smile:) Поддержка уже близко - рукой подать! )))) лиш-бы не было так, что подовай да подовай.
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