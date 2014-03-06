Обзор по рынку и прогноз на 06.03.2014

Все вернулось на круги своя. Пока политики ведут переговоры по украинской проблематике, инвесторы поверили российскому президенту и настроены оптимистично. Уже ясно, что военных действий удалось избежать, поэтому доллар и йена настроены на ослабление собственных котировок. Австралийский доллар стал рекордсменом валютных торгов после публикации позитивных данных по розничным продажам.



Йена опустилась до двухнедельных максимумов против доллара. Защитные активы уже не пользуются спросом на фоне роста котировок высокорискованных активов. Более того сегодня было объявлено о новых изменениях в пенсионных выплатах в Японии. Впрочем, в настоящее время йена выглядит перепроданной, так что не исключаем разворот по паре. USDJPY растет на 0,4% до 102,70. Рост ограничен линей 102,83, далее ожидаем снижение до 102,26.