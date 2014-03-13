Обзор по рынку и прогноз на 13.03.2014

Евро взял курс на удорожание. На ожиданиях роста экономики еврозоны в текущем году перепроданная европейская валюта растет в цене. Негативные данные по промышленному производству в еврозоне не стали катализатором негатива в отношении евро. Австралийский доллар стремительно дорожает на фоне позитивных данных по рынку труда Австралии.



Радует рынки уверенным ростом основная валютная пара. Рынки отыгрывают позитивный прогноз по экономике еврозоны, представленный Еврокомиссией. Поддержать сегодня фондовые рынки и способствовать распродажам по доллару может рост показателя розничных продаж за океаном. EURUSD растет на 0,3% до 1,3950, это двухлетний максимум. Далее пара может скорректироваться до 1,3896.



В лидерах роста AUD после публикации позитивных данных по рынку труда в Австралии. На прежнем уровне в 6% осталась безработица, однако рост количества новых рабочих мест оказался рекордным за последние 22 года. AUDUSD растет на 0,8% до 0,9060. Рост ограничен сопротивлением в 0,9083.