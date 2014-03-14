Обзор по рынку и прогноз на 14.03.2014

Сегодня во всю лихорадит фондовые рынки. Инвесторы уже заложили в котировки политические риски, вызванные предстоящим референдумом по статусу Крыма и возможными санкциями ЕС в отношении РФ. На волне ухода «в защиту» йена укрепляется, а доллар, напротив, слабеет. «Австралиец» пытается, хоть и не столь резво как раньше, расти. Но все же основные новости носят политический характер.



Пара USDJPY снижается в цене на волне роста политических рисков в связи с обострением ситуации на Украине. В предстоящее воскресенье пройдет референдум по статусу Крыма, а накануне произошли беспорядки в Донецке. С другой стороны, на йену давят новости о замедлении экономики Китая. JPY растет на четверть процента до 101,60 против USD. Снижение пары ограничено линией 101,50. Далее ожидаем рост.



Основная валютная пара не сошла с рельсов уверенного роста. В понедельник ЕС намерен анонсировать возможные санкции против РФ. В результате мы видим снижение котировок фондового рынка по всему периметру. Евро продолжает рост. Наша цель по паре - 1,4100. EURUSD растет на 0,2% до 1,3890. Сопротивление у отметки 1,3896.