Вопросов больше чем ответов

Ситуация в Крыму остается в центре международного внимания, и нервозность рынков возрастает по мере приближения референдума, назначенного на ближайшие выходные. Открытым остается вопрос о возможных санкциях США и ответной реакции на них России. Мультипликация политических и экономических рисков заставляет инвесторов держаться в стороне от подешевевшего российского рынка, что повышает вероятность дальнейшего ослабления рубля.

Ситуация вокруг Крыма остается напряженной. Хотя первый пик эскалации вокруг ситуации в Крыму пройден, и рынки сейчас уже не ориентируются на сценарий военного противостояния в регионе, политические и экономические риски остаются значимыми. На повестке дня стоит вопрос о возможных санкциях против России и ее возможном ответе. Заморозка корсчетов российских банков за рубежом представляется слишком жестким сценарием, но вероятность экономического ответа на действия России высока. Так, вчера в американской прессе обсуждался сценарий возможной продажи части нефтяных резервов США с целью снизить цены на нефть. Появление все новых сценариев возможной реакции пугает инвесторов, которые вряд ли будут готовы вернуться на российский рынок, даже несмотря на его дешевизну.

Евро продолжает уверенное укрепление. После того как ЕЦБ вновь не пошел на смягчение денежной политики, евро обновил локальный максимум и поднимался до отметки 1,3915. Хотя М. Драги продолжает сигнализировать рынку, что смягчение политики возможно, рынок считает это словестными интервенциями и не воспринимает всерьез. Укрепление евро поддержано и выходом капиталов с развивающихся рынков в ожидании ужесточения политики ФРС. Свежие данные по состоянию занятости в США оказались позитивными и означают, что ФРС сократит свою программу смягчения на $10 млрд на ближайшем заседании – в третий раз подряд.

ЦБ остается активным на валютном рынке. Несмотря на повышение ставки и изменения режима интервенций в течение всей последней недели, ЦБ не удавалось снизить объемы поддержки валютного рынка ниже $400 млн в день. Вчерашнее заявление замглавы Минфина А. Моисеева о временной приостановки пополнения Резервного фонда валютой также не помогло: на фоне очередного витка эскалации конфликта давление усилилось, и ЦБ был вынужден продать около $2 млрд, что говорит об усилении давления на рубль.

Рынок ждет завтрашнего комментария ЦБ. Важным внутренним событием будет завтрашнее заседание ЦБ. Снижение ставки перед референдумом теперь выглядит маловероятным, но у ЦБ будет возможность восстановить диалог с рынком. За последнюю неделю многие розничные сети обратили внимание на рост цен на рынке, и сейчас инвесторы будут следить, как ЦБ будет восстанавливать свои ориентиры по инфляции. Последние действия регулятора в начале марта убедили рынок в том, что удержание курса на текущем уровне является приоритетной задачей, что создает ожидания отложенной девальвации. Это усилило отток капитала: по нашим оценкам, чистый отток составит $50-55 млрд за 1К14 против $28 млрд за 1К13.

Негативный настрой сохраняется. С начала года рубль уже потерял 10%, что может стать причиной некоторой фиксации прибыли. Однако Украина остается доминирующим фактором: события в Крыму и возможные санкции создают опасения дальнейшего ослабления. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль нам представляются как 36,00 – 37,00 и 42,25 – 43,25 соответственно.