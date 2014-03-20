Обзор по рынку и прогноз на 20.03.2014

Решение ФРС снизить месячные объемы выкупа гособлигаций стало главным событием за океаном. Также регулятор намекнул на возможное повышение ставки рефинансирования. Результатом этого решения стал рост американского доллара против ведущих мировых валют. Наиболее заметно против натиска «американца» отступают австралийский и американский доллары.



Сегодня основная валютная пара падает в цене. Федеральная резервная система решила сократить на 10 млрд. долларов до 55 млрд. долларов. С одной стороны, это говорит об оздоровлении американской экономики. С другой - рост курса доллара возможен до конца текущей биржевой недели. Пара EURUSD снижается на четверть процента до 1,3800. Поддержка проходит у черты 1,3796. Сопротивление на линии 1,3846.