Обзор по рынку и прогноз на 24.03.2014

На позитиве стартовала новая торговая неделя. Мировые фондовые индексы уверенно прибавляют в цене, а «защитная» йена солидно ее теряет. Инвесторы давно заложили весь украинский негатив в котировки и теперь готовы инвестировать в риск. Японская валюта дешевеет по отношению к большинству мировых валют. На текущей неделе ожидается рост налогов в Стране восходящего солнца.



Сегодня основная валютная пара консолидируется у важной психологической отметки. Если посмотреть на недельную статистику по доллару, то за неделю до 18 марта количество хедж-фондов, делающих ставку на падение американской валюты заметно выросло. Пока EURUSD флиртует с уровнем 1.3800. Далее, до конца квартала и в первой половине второго квартала ожидаем рост до 1,4100.