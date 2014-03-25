Обзор по рынку и прогноз на 25.03.2014

Второй день торговой недели на валютных площадках проходит без интересных инвестиционных идей. Основная валютная пара пока вяло отреагировала на данные немецкого IFO, хотя они оказались хуже ожиданий рынка. Фунт устремился к шестинедельным минимумам перед данными по инфляции. Австралийский и новозеландский доллар сегодня в лидерах роста.



Основная валютная пара снижается после плохих данных по уверенности бизнес-кругов Германии от института IFO. Данные оказались худшими за последние пять месяцев. В марте показатель составил 110,7 пунктов после релиза в 111,3 месяцем ранее. Инвесторы опасаются введения новых экономических санкций против РФ, что может негативно отразится на немецкой экономике. Пара EURUSD откатилась от уровня 1,3830 и движется к отметке 1,3810. Пара в моменте теряет 0,2%. Тренд нисходящий.



Британский фунт опускается все ниже и ниже против американской валюты. Рынок ожидает, что потребительские цены выросли на 1,7% в феврале. Если прогнозы сбудутся, то можно говорить о снижении темпов роста инфляции, в январе показатель составил 1,9%. GBPUSD торгуется у отметки 1,6490. Далее, пара может отправиться к отметке 1.6484. Сопротивление проходит у черты 1,6510.