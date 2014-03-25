Второй день торговой недели на валютных площадках проходит без интересных инвестиционных идей. Основная валютная пара пока вяло отреагировала на данные немецкого IFO, хотя они оказались хуже ожиданий рынка. Фунт устремился к шестинедельным минимумам перед данными по инфляции. Австралийский и новозеландский доллар сегодня в лидерах роста.
Основная валютная пара снижается после плохих данных по уверенности бизнес-кругов Германии от института IFO. Данные оказались худшими за последние пять месяцев. В марте показатель составил 110,7 пунктов после релиза в 111,3 месяцем ранее. Инвесторы опасаются введения новых экономических санкций против РФ, что может негативно отразится на немецкой экономике. Пара EURUSD откатилась от уровня 1,3830 и движется к отметке 1,3810. Пара в моменте теряет 0,2%. Тренд нисходящий.
Британский фунт опускается все ниже и ниже против американской валюты. Рынок ожидает, что потребительские цены выросли на 1,7% в феврале. Если прогнозы сбудутся, то можно говорить о снижении темпов роста инфляции, в январе показатель составил 1,9%. GBPUSD торгуется у отметки 1,6490. Далее, пара может отправиться к отметке 1.6484. Сопротивление проходит у черты 1,6510.
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