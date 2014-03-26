Обзор по рынку и прогноз на 26.03.2014

Сегодня на мировом валютном рынке появились интересные инвестиционные идеи. Судя по всему, «украинская тема» уже отыграна и трейдеры смотрят на другие истории. Австралийский доллар в лидерах роста после комментариев главы РБА. Швейцарский франк, напротив, сильно теряет в цене.



Пара AUDUSD достигла четырехмесячных максимумов. Глава Резервного банка Австралии Стивенс сегодня заявил, что экономика страны может показать хорошие результате в текущем году на волне роста потребительского спроса.



«Австралиец» прибавляет на 0,5% до 0,9220. Потенциал роста исчерпан, линия сопротивления проходит недалеко у линии 0,9226. Далее ждем коррекцию до 0,9150.