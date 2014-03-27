Обзор по рынку и прогноз на 27.03.2014

В предпоследний день торговой недели инвесторы не выработали четкой стратегии в отношении растущих рисков от санкций против РФ. И, хотя «украинская тема» уже отыграна, Вашингтон нагнетает атмосферу, угрожая новой порцией санкций. Тем не менее, все больше инвесторов склоняется к позитивному исходу противостояния Запада и России. Европейские фондовые индексы теряют в цене, а «защитный» доллар прибавляет. В другой части света новозеландский доллар продолжает стремительный рост, и трейдерам уже пора задуматься о фиксации прибыли.



Сегодня основная валютная пара корректирует свой путь. Снижение фондовых индексов в Европе толкает инвесторов хеджировать свои риски в защитных долларовых инструментах. И пока отголоски украинской истории еще влияют на рынки в целом, в скором времени мы ожидаем, что единая валюта вернется на рельсы роста. Пока же EURUSD снижается на 0,15% до 1,3760, поддержка уже недалеко - 1,3755. Далее прогнозируем отскок до 1,3798.



Новозеландский доллар в лидерах роста. Валюта островного государства демонстрирует в текущем году завидный рост на фоне прекрасного самочувствия экономики Новой Зеландии. NZD стал лидером роста в текущем году. NZDUSD растет на 1% до 0,8580, пара перекуплена - далее ждем коррекцию до 0,8590.