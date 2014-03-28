Обзор по рынку и прогноз на 28.03.2014

В последний рабочий день недели фунт и иена ведут себя достаточно сдержанно. Британская валюта медленно пытается вернуться к максимумам, достигнутым вчера после публикации данных по розничным продажам, существенно превысившим прогнозы, но пока выше отметки 1,6628 уйти так и не смогли. Иена консолидируется в узком диапазоне 102,03 – 102,24. И только евро, разочарованный собственными данными, продолжает нисходящее движение, скатившись к отметке 1,3704.



Сегодня вышли данные по индексу цен на импорт Германии, продемонстрировавшие худшие, чем ожидалось, цифры (-2,7% против -2,4%). Слабые данные вышли и по потребительским ценам в Испании. В годовом соотношении показатель снизился на 0,2%. В преддверии публикации данных по еврозоне в целом, этот опережающий индикатор оптимизма не добавляет. А впереди еще и отчет по потребительским ценам Германии ,первой экономики в составе Е18.

ЕЦБ, возможно, и в самом деле придется задуматься над дополнительными мерами стимулирования. Хуже январского показателя оказались и испанские розничные продажи, снизившиеся на 0,5% в феврале.



Британский фунт находится в ожидании блока собственной статистики. Внимание стоит обратить на данные по ВВП за 4 квартал. Это будут окончательные цифры. Но реакцию со стороны британца можно будет получить лишь в случае, если цифры продемонстрируют отклонение от предварительных значений.



Иена, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне, поскольку календарь Штатов на сегодняшний день практически пуст. Данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана, скорее всего, вызовут достаточно сдержанную реакцию. Тем более, что цифры ожидаются более скромные, чем в предыдущем периоде.