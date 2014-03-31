Обзор по рынку и прогноз на 31.03.2014

C начала новой торговой недели евро пытается восстановиться после снижения до месячных минимумов. Сегодня в еврозоне будут опубликованы данные по инфляции, - инвесторы не ждут сюрпризов. Главным событием предстоящей недели станут данные по безработице в США, - рынок закладывает рекордные показатели создания новых рабочих мест. Если прогнозы окажутся точными, то доллар снова попробует восстановить свои позиции. Австралийский доллар корректируется после месяца роста.



В еврозоне на суд рынка будет представлен показатель CPI. Ожидается, что потребительские цены в марте выросли на 0,6% в годовом исчислении. Месяцем ранее рост показателя составил 0,7%. Замедление темпов роста инфляции может стать сдерживающим фактором восстановления европейской экономики.



Важным событием недели станут данные по безработице в США, релиз которых выйдет 4 апреля. Трейдеры ожидают рост числа новых рабочих мест на 200 000 в марте, - рекордный показатель с февраля 2013 года. Если показатель окажется на уровне ожиданий рынка, это поддержит доллар в краткосрочной перспективе.



Пока основная валютная пара топчется у отметки 1,3755 с потенциалом роста до ближайшего уровня сопротивления - 1,3765.



Австралийский доллар в лидерах падения, но это не мешает стать валюте лучшим перформером квартала. Сегодня мы наблюдаем коррекцию. Мировые инвестбанки понижают прогноз по росту китайской экономики, что негативно влияет на курс австралийской валюты. AUDUSD снижается на 0,2% до 0,9233. Далее также ожидаем снижение пары до 0,9210.