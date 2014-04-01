Обзор по рынку и прогноз на 01.04.2014

В течение азиатской сессии европейские валюты ведут себя достаточно сдержанно, консолидируясь в пределах нешироких диапазонов. И лишь иена демонстрирует довольно активное ослабление по отношению к доллару. Пара USDJPY возвращается к максимуму понедельника на уровне 103,43.



В течение сегодняшнего дня пара евро/доллар может продемонстрировать довольно сдержанную динамику в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на четверг. Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции еврозоны продемонстрировали снижение. Видимо, текущий курс евро и в самом деле негативно сказывается на ценовой стабильности. Не исключено, что в четверг регулятор постарается хотя бы вербально надавить на валюту. Сегодня же следует сосредоточиться на данных по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Германии и еврозоны, а также отчете по состоянию их рынка труда. Вполне возможно, что промышленный сектор продемонстрирует некоторое замедление, что может оказать на евро умеренное давление, отправив пару к поддержке 1,3740.



Фунт удерживается выше уровня 1,6640 и сегодня его движения во многом могут быть обусловлены данными по деловой активности в промышленном секторе. Если показатель окажется хуже прогнозов, сигнализируя об охлаждении в данном секторе экономики, пара может нацелиться на движение к поддержке на 1,6600. Хотя пока в общем и целом, британская экономика выглядит достаточно уверенно.



Иена остается под давлением. В качестве одной из основных причин этого следует назвать сегодняшнее повышение налога с продаж с 5% до 8%. Влияние этого фактора будет довольно длительным. Ведь в перспективе такое решение не замедлит сказаться на состоянии экономики, так как обязательно приведет к снижению внутреннего потребления. В подобных условиях, японский регулятор не сможет оставаться в стороне и пойдет на расширение мер стимулирования.



Помимо собственных данных, на динамику валют может оказать влияние и статистика из Штатов. Запланирована публикация данных по индексу ISM. При условии, что показатель активности в промышленном секторе США отразит рост, доллар может укрепиться по отношению к большинству валют. Признаки стабилизации экономики могут подтолкнуть ФРС к ускорению сворачивания QE3.