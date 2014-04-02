В среду утром валюты остаются на той же волне, что и днем ранее. Торги проходят достаточно сдержанно, что неудивительно в преддверии публикации значимых отчетов, запланированных к выходу в свет в ближайшие дни. Евро консолидируется в районе уровня 1,38. Фунт демонстрирует умеренное снижение. Пара USDJPY упорно движется к сопротивлению 104,00.Скорее всего, в течение сегодняшнего дня движения евро/доллара останутся сдержанными, и пара будет в пределах диапазона 1,3760 – 1,3815. Значимой макроэкономической статистики к публикации не запланировано. А окончательные данные по ВВП еврозоны за 4 кв., скорее всего, сюрпризов не преподнесут и не смогут вырвать пару из консолидации. Хотя ожидания того, что ЕЦБ, скорее всего, не станет предпринимать активных действий на ближайшем заседании, могут оказать ей умеренную поддержку, нацеливая ее движение к сопротивлению 1,3830.Фунт преодолел поддержку на 1,6640 и продолжает движение к 1,66. Если публикуемый сегодня отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании повторит динамику, вышедших вчера аналогичных данных из секторе обрабатывающей промышленности, тестирование указанной поддержки вполне возможно, поскольку станет подтверждением, что достаточно высокий курс британской валюты сказывается не самым лучшим образом на всех сферах экономики, и может привести к замедлению темпов ее роста.Иена остается под давлением. И даже недостаточно сильные данные из США (деловая активности в секторе обрабатывающей промышленности) не смогли переломить настроений в отношении нее. Бесспорно, что рынок закладывает в цены тот факт, что в ответ на повышение налога с продаж и ухудшение ситуации в экономике страны, японский регулятор будет вынужден пойти на расширение мер стимулирования. Сегодня некоторые коррективы в динамику могут внести данные по занятости от ADP, предваряющие отчет NFP в пятницу. Но, даже если отчет окажется достаточно слабым, ничего более убедительного, чем коррекция, скорее всего, не произойдет.