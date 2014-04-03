Обзор по рынку и прогноз на 03.04.2014

Доллар демонстрирует уверенное укрепление по отношению к иене и общеевропейской валюте. Что касается фунта стерлингов, то он демонстрирует меньшую однозначность в движениях, все еще удерживаясь в районе уровня 1,6640. Текущая неделя такова, что практически у каждой валюты есть собственные катализаторы. У иены это повышение налога с продаж. Евро находится в ожидании решения ЕЦБ. Фунт попадает под влияние данных по деловой активности.

Сегодня, наконец, развеются все сомнения относительно настроя европейского регулятора в отношении монетарной политики. До последнего момента остается непонятно, что ЕЦБ выберет в качестве мотива своего решения: восстановление периферийных экономик или все же низкие уровни инфляции. Если первое, то никаких изменений внесено не будет и евро может вернуться в район уровня 1,38. Если все же предпочтет принять меры для борьбы с дефляционными рисками, возможно дальнейшее снижение пары к 1,3710.



Фунт остановился на распутье. С одной стороны, уже опубликованные данные по деловой активности в промышленном и строительном секторах пока остаются в зоне роста, но при этом сигнализируют о его замедлении, вызывая сомнения относительно устойчивости восстановления британской экономики. Если сегодняшний отчет по сфере услуг продолжит динамику первых двух, фунт может остаться под давлением и продолжит падение к поддержке 1,66.



В паре USDJPY сегодня ключевым фактором влияния могут стать данные индекса ISM в сфере услуг США, которая составляет около 70% экономики страны. Особое внимание следует обратить на компонент занятости, который предваряет пятничный NFP. При условии роста показателя, доллар может ускорить укрепление и все же преодолеть сопротивление 104,00, что даст основания ждать роста к 104,50.