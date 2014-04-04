Обзор по рынку и прогноз на 04.04.2014

После активных движений валюты в четверг, связанных с фундаментальными факторами (евро упал из-за комментариев Драги о том, что новые меры стимулирования не исключены, фунт понес потери после слабого отчета PMI в сфере услуг), рынок взял паузу в преддверии ключевого отчета недели NFP.

За исключением данных по производственным заказам сегодняшний календарь еврозоны пуст. Поэтому движения во многом будут обусловлены сложившимися настроениями, а также внешними факторами. Учитывая, что вчера Драги приложил немало усилий, чтобы убедить рынок в возможности расширения мер стимулирования, поскольку в регионе не исключена стагнация, а также то, что глава ЕЦБ все же по-прежнему недоволен текущим курсом валюты, можно ждать, что евро останется под давлением. После прорыва ниже 1,3680 пара может снизиться к 1,3630.



У британской валюты сегодня также нет собственных поводов для движений. Поэтому в большей степени пара будет ориентироваться на данные из США. Принимая во внимание, что данные, вышедшие на этой неделе ранее, отразили некоторое охлаждение в основных секторах экономики, любые данные в пользу доллара, могут надавить на GBPUSD, отправив пару тестировать вчерашний минимум на 1,6569 с дальнейшей целью на 1,65.



Пара USDJPY также окажется под влиянием отчета NFP. Если прирост числа новых рабочих мест продемонстрирует хорошие цифры, вполне возможен прорыв сопротивления на 104,00 с движением к уровню 104,50/60. И такой исход вполне вероятен, поскольку данные ADP хоть и не дотянули до прогнозов, но отразили рост по сравнению с февралем. Вырос и компонент занятости в составе индекса ISM.