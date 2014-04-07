Один день без ЦБ

1 апреля на фоне ослабления доллара на мировых рынках рубль укрепился ниже 35 руб/$ и впервые за полгода оказался в зоне неучастия ЦБ. Однако, продержался на этом уровне только один день, так как заявление Минфина о возможном возобновлении покупки валюты спровоцировали новый виток беспокойства. Ключевым фактором дальнейшей динамики курса в ближайшие недели станет статистика российского платежного баланса за 1Кв14.

Пара доллар-евро демонстрирует волатильность на фоне заявлений ФРС и ЕЦБ. Недавно глава ФРС США Д. Йеллен высказала опасения относительно состояния рынка труда, что было расценено некоторыми участниками рынка как сигнал к возможному изменению графика сворачивания QE и спровоцировало некоторое ослабление доллара на мировых рынках, и евро снова приблизился к $1,38. Между тем, на сегодняшнем заседании ЕЦБ не исключено объявление новых мер поддержки европейского банковского сектора, что может усилить волатильность валютных пар в ближайшие недели.

Сырьевые рынки под давлением. Как мы и предупреждали, нервозность относительно замедления китайской экономики и роста добычи углеводородов в США оказывает сильное давление на сырьевые рынки. На этой неделе Brent подешевел до минимального с ноября уровня $104/барр. Дополнительное давление на котировки указывают слухи о том, что США договорились с Саудовской Аравией о повышении объемов добычи нефти в рамках неформальных санкций против России.

Рубль вышел из зоны интервенций ЦБ на один день. На фоне снижения внешнеполитической напряженности и ослабления доллара на мировых рынках рубль достиг 1 апреля нижней границы нашего торгового диапазона 35,0-36,0 руб/$, впервые оказавшись в зоне нулевых интервенций ЦБ. Однако дальнейшего укрепления не произошло, и последние два дня ЦБ снова продает по $200 млн в день, отражая возобновление оттока капитала. Вчерашнее заявление А. Силуанова о возобновлении покупки валюты для Резервного фонда оказало дополнительное краткосрочное давление.

Внимание на платежный баланс... В среднесрочной перспективе ключевым фактором движения рубля станет состояние платежного баланса за 1Кв14, которое станет известно в ближайшее время. Если квартальное сальдо текущего счета превысит $20 млрд, то это сможет оказать фундаментальную поддержку для рубля в ближайшей перспективе. Это также снизит вероятность ухода текущего счета в минус во втором квартале, что также позитивно.

… и инфляцию. Вторым важным фактором динамики рубля является инфляция, поскольку от ее динамики будет зависеть позиция ЦБ относительно политики управления валютным курсом. Ускорение инфляции до 6,9% г/г уже в марте против 6,2% г/г в феврале говорит о высокой чувствительности внутренних цен к курсовым шокам и является аргументом в пользу отказа от введения свободного плавания рубля и сохранения механизма интервенций. Это позволит снизить волатильность на валютном рынке в краткосрочной перспективе, но будет нести в себе долгосрочные риски оттока капитала.

Рынок на распутье. Ближайшие торговые диапазоны по-прежнему составляют 35,0-36,0 руб/$ и 41,0-42,0 руб. к корзине. Даже если рубль укрепится в случае позитивного сюрприза по текущему счету, только ускорение экономического роста может быть убедительным аргументом в пользу улучшения нашего долгосрочного взгляда на рубль.