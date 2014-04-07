Обзор по рынку и прогноз на 07.04.2014

Новую неделю европейские валюты начинают консолидацией в районе ранее достигнутых минимумов. И только пара USDJPY упорно продолжает движение к поддержке на 103,00, оставаясь под влиянием недостаточно сильного отчета NFP, опубликованного в пятницу. Понедельник не принесет большого числа интересных отчетов. Поэтому движения могут носить сдержанный характер.

Евро/доллар закрепился ниже уровня 1,3710, но пока пройти поддержку на 1,3680 ему не удается. Однако, учитывая текущий настрой ЕЦБ на возможный новый этап стимулирования, любые подтверждения недостаточной силы европейской экономики могут подтолкнуть пару дальше вниз к уровню 1,3630. Но вряд ли сегодняшний отчет по промышленному производству Германии будет способен сделать это. Скорее всего, рынок предпочтет дождаться более весомых катализаторов.



Фунт удерживается ниже уровня 1,66, что в текущих условиях не удивляет. На прошлой неделе со стороны данных по деловой активности в промышленном и строительном секторах, а также сфере услуг, поступили сигналы о том, что рост в них замедляется. Это позволяет предполагать, что и темпы роста ВВП в 1 квартале будут чуть ниже, чем раньше. Поэтому фунт может оставаться под умеренным давлением. Тем более, что на сегодняшний день не запланированы публикации отчетов и движения будут обусловлены ранее сформировавшимися тенденциями.



Пара USDJPY продолжает падение, несмотря на то, что опубликованные ранее данные по индексу опережающих и совпадающих индикаторов Японии продемонстрировали снижение, сигнализируя о том, что состояние страны вызывает определенные опасения и это неудивительно на фоне повышения налога с продаж. Американский календарь на сегодняшний день пуст. Возможно, что пара продолжит снижение в район уровня 102,73. Однако после этого все же не исключен разворот. Тем более, что во вторник запланировано заседание Банка Японии, который, скорее всего, выразит готовность к проведению дополнительных мер стимулирования в ближайшем будущем.