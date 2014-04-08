Обзор по рынку и прогноз на 08.04.2014

В понедельник европейские валюты смогли немного восстановить понесенные ранее потери. Евро поднялся в район сопротивления 1,3740 и даже смог закрепиться выше этого барьера. Фунт также немного укрепился. Котировки пары удерживаются выше уровня 1,66. Растет к доллару и иена. USDJPY сегодня на азиатской сессии снизились в район поддержки 102,73, который и сдержал падение.

Европейский календарь на сегодняшний день снова не изобилует отчетами. Таким образом, пара может двигаться под влиянием ранее сформировавшихся настроений. Которые, надо сказать, довольно противоречивые. С одной стороны, ситуация в экономике Е18 складывается таким образом, что дополнительное стимулирование ей явно не помешало бы. С другой, официальные лица ЕЦБ пытаются убедить рынок, что они рассматривают разные варианты стимулирования на случай, если их все же придется применить, но это отдаленная перспектива. Если не появится никакого неожиданного негатива, пара может сегодня еще немного укрепиться к сопротивлению 1,3770.



Фунт сегодня получит катализатор в виде данных по промышленному производству. После череды недостаточно сильных данных по активности в основных секторах экономики, этот отчет имеет весомое значение. Если февральские цифры отразят снижение объемов производства, это станет подтверждением проблем в британской экономике и, следовательно, окажет давление на фунт. В этом случае пару можно ждать в районе поддержки 1,6552. Если же исход отчета преподнесет приятный сюрприз, цель – 1,6700.



Сегодня уже состоялось заседание Банка Японии по монетарной политике. Регулятор не внес каких-либо изменений в существующий ее курс, на что иена отреагировала умеренным ростом. Похоже, что рынок ждал действий Центробанка на опережение. Но, похоже, что меры ЦБ Японии будет принимать только тогда, когда появятся свидетельства удара, который повышение налога с продаж, нанесло экономике. США сегодня не публикуют ничего интересного, поэтому пара будет оставаться под влиянием решения японского регулятора. Кроме того, в Восточной Украине разгорается конфликт, который может привести к росту спроса на убежища. Поэтому не исключено, что после прорыва уровня 102,73, цены направятся к поддержке 102,00.