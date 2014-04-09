Обзор по рынку и прогноз на 09.04.2014

Второй рабочий день недели прошел под знаком ослабления доллара. Все его основные противники смогли укрепиться, при этом, из основной тройки, поводы экономического характера были только у фунта. Иена укрепилась на фоне увеличения интереса к безопасным активам. Евро же просто двигался под влиянием рыночных настроений.

На сегодняшний день в европейском календаре запланированы данные по торговому балансу Германии. Обычно, этот отчет не вызывает резких движений на рынке. Но в данный момент времени, когда ЕЦБ высказывает свое недовольство существующим курсом евро, признаки ухудшения во внешней торговле могут надавить на общеевропейскую валюту. Сужение профицита торгового баланса станет очередным подтверждением тому, что дорогой евро негативно сказывается на состоянии крупнейшей экономики еврозоны и, следовательно, валюта может попасть под давление, скатившись ниже поддержки 1,3770.



Данные по торговому балансу сегодня опубликует и Великобритания. Показатель уже давно не блещет оптимизмом. Но все же, при условии, что его отрицательное сальдо расширится, фунт может отступить от уровней, достигнутых вчера под влиянием позитивного отчета по промышленному производству, который дал основания надеяться на неплохие данные по темпам роста экономики региона в 1 квартале. В рамках отката цены могут вернуться к поддержке на 1,67.



Отдельные сообщения о том, что Киев направил танки в восточную Украину для подавления сепаратистских настроений, повысили спрос на иену, как на валюту-убежище. Котировки USDJP отметили минимум на уровне 101,54. При условии, что никаких радикальных новостей с геополитического фронта не поступит, пара сегодня может сосредоточить внимание на протоколе мартовского заседания ФРС. При условии, что он отразит рост числа сторонников скорого перехода к повышению ставки, котировки пары могут нацелиться на возврат в район сопротивления 102,73.